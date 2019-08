Feuerwehr-Einsatz in Neurath : Zwei Verletzte nach Küchenbrand

Die Feuerwehr rückte am Montagnachmittag zu einem Küchenbrand in Neurath aus. Foto: Feuerwehr

Neurath Durch das schnelle Eingreifen mit einem Feuerlöscher wurde am Montagnachmittag ein größerer Brand an der Welchenberger Straße in Neurath verhindert.

In einer Küche eines Mehrfamilienhauses kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Feuer. Zwei Menschen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sie wurden durch Rauchgase leicht verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 15.20 Uhr alarmiert. „Da nicht klar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzt verständigt“, sagt Einsatzleiter Udo Lennartz. Nach dem Eintreffen der Kräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Das Feuer in der Wohnung im dritten Obergeschoss war bereits gelöscht, alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr lüftete und führte Schadstoffmessungen durch.

Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Frimmersdorf/Neurath und Gustorf/Gindorf sowie die hauptamtliche Wache. Insgesamt waren 28 Kräfte der Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

(NGZ)