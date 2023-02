Feuerwehr rückt nach Allrath aus Zwei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Die Grevenbroicher Feuerwehr musste am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr nach Allrath ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Im Kamp“ war ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Der Rettungsdienst transportierte zwei Bewohner der Wohnung mit leichten Verletzungen durch Rauchgase in ein Krankenhaus. Das Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden.