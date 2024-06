Unfall in Grevenbroich Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf B477

Am Samstagmorgen ist es nahe Neukirchen zu einem schweren Autounfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 76-jährige Frau aus Dormagen gegen 10 Uhr mit ihrem Auto aus Richtung Gohr kommend auf der Bundesstraße 477 unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam sie vor der Kreuzung zur Kreisstraße 33 nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte ihr Fahrzeug aber wieder zurück auf die Straße – und stieß dann im weiteren Verlauf mit einem vor ihr fahrenden Auto zusammen, in dem ein 70-jähriger Mann aus Neuss saß.