Einsätze in Grevenbroich Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen

(cso-) Bei zwei Verkehrsunfällen im Bereich der Autobahn 46 wurden insgesamt zwei Personen leicht verletzt. Am Donnerstag, 4. Januar, kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Fahrtrichtung Neuss kurz vor der Autobahnanschlussstelle Grevenbroich. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Bereits am Mittwoch, 3. Januar, war es laut Polizei gegen 13.30 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt in der Anschlussstelle zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw gekommen, auch dabei wurde eine Person leicht leicht verletzt.