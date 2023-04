Zusammenstoß beim Abbiegen Zwei Verletzte nach Unfall auf der L361

Im Kreuzungsbereich der Landstraße 361 – in Höhe der Abfahrt zur Zehntstraße – ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Abbiegen von der L 142 nach links in Richtung Grevenbroich ist ein 61 Jahre alter Autofahrer gegen 18.45 Uhr mit dem Fahrzeug einer 75-jährigen Frau zusammengestoßen. Die beiden Beteiligten wurden nach Angaben der Polizei verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.