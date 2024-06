Leitungswasser für Grevenbroich Entscheidung über künftige Versorgung steht an – eine Variante wäre ein Wachstums-Hemmer

Die Politiker in Grevenbroich haben sich diese Woche mit einem wichtigen Thema für ihre Stadt beschäftigt: Es ging um die künftige Trinkwasserversorgung. Die Mönchengladbacher Versorgungsgesellschaft NEW hat den Mitgliedern des Strukturwandel-Ausschusses dargelegt, welche Varianten auf dem Tisch liegen. Beide machen den Bau einer Trinkwasser-Transportleitung notwendig. Eine Entscheidung darüber, woher in gut zehn Jahren das Leitungswasser für Grevenbroich kommen soll, wird für die nächsten Wochen erwartet. Wie NEW-Vorstand Thomas Bley in der Sitzung sagte, soll RWE bis spätestens Juli erklären, welche Variante seitens des Konzerns präferiert wird. Es geht um hohe Millionenbeträge.