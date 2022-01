Tragischer Zufall in Grevenbroich : Zwei Unfälle an derselben Kreuzung - Radfahrer und Fußgängerin verletzt

Sowohl der Radfahrer, als auch die Fußgängerin mussten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Grevenbroich Zwei Verkehrsunfälle in der Stadtmitte riefen am Dienstag, 4. Januar, die Polizei auf den Plan - zu derselben Kreuzung. Was war passiert?

Eine Fußgängerin und ein Radfahrer wurden bei Unfällen in der Stadtmitte von Grevenbroich verletzt - am selben Tag, an derselben Kreuzung.

Nach ersten Informationen bog eine 87-jährige BMW-Fahrerin gegen 10 Uhr von der Montanusstraße nach links in die Lindenstraße. Beim Abbiegen erfasste die Seniorin eine 46-jährige Grevenbroicherin, die bei Grün die Straße überquerte. Die 46-Jährige wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Klinikum geflogen.

Vier Stunden später passierte an derselben Kreuzung ein weiterer Unfall, diesmal mit einem Rad- und einer Autofahrerin. Eine Mercedes-Fahrerin war auf der Lindenstraße in Richtung Montzstraße unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie, nach rechts auf die Montanusstraße abzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen 54-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Die 49-jährige Grevenbroicherin touchierte den Radler, der zu Fall kam und sich dadurch verletzte. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen ihre Hinweise an die folgende Rufnummer 02131 300-0 zu richten.

