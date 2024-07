Öffentliche Brunnen in Grevenbroich Auf zwei Marktplätzen soll bald Trinkwasser sprudeln

Hintergrund ist unter anderem eine EU-Richtlinie, nach der eine der Allgemeinheit dienende Trinkwasserversorgung als Daseinsfürsorge begriffen wird. In dem Zusammenhang hatten Grevenbroicher Politiker auch auf andere Städte und Länder verwiesen, in denen es solche Brunnen schon gibt. Ein gutes Beispiel aus der Umgebung: Auf der Schadowstraße in Düsseldorf sprudelt auch ein Trinkwasserbrunnen, der rege genutzt wird. Die Grevenbroicher Brunnen sollen künftig von April bis Oktober laufen.