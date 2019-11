Hintergründe unklar : Zwei Tote in Haus in Grevenbroich entdeckt - Staatsanwaltschaft ermittelt

Grevenbroich Die Polizei hat am Sonntagnachmittag zwei Leichen in einem Wohnhaus in Grevenbroich entdeckt. Laut einer Polizeisprecherin sind die Hintergründe noch unklar. Fest steht: Es handelt sich um Mutter und Sohn.

Polizei und Rettungsdienst wurden am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in der Grevenbroicher Südstadt alarmiert. Angehörige hatten gegen 15 Uhr die beiden Leichen in dem Haus entdeckt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine 87-Jährige und ihren 64 Jahre alten Sohn.

Daher könne man noch nicht sagen, ob es sich um einen Unfall, Suizid oder ein Verbrechen handele. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

(mba/dpa)