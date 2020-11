Neuer Grevenbroicher Stadtrat tagt zum ersten Mal : Zwei Stellvertreter für den Bürgermeister

Grevenbroich Der neue Stadtrat hat am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen. Bei seiner konstituierenden Sitzung, die wegen der Corona-Pandemie erstmals im geräumigen „Elephants Dome“ stattfand, wurden die 50 Ratsmitglieder vereidigt, die Ausschüsse gebildet und deren Vorsitzenden festgelegt.

Nach knapp einer Stunde gingen die Politiker wieder auseinander. „Richtig“ ans Arbeiten kommt der Stadtrat in gut zwei Wochen: Am Donnerstag, 10. Dezember, steht die erste reguläre Sitzung an – wieder in der Gustorfer Großsporthalle.