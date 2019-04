Stadt Grevenbroich setzt auf Kindertagespflege : Jugendamt verstärkt sein Personal

Grevenbroich Melanie Schneider und Petra Dohmen sind seit 1. April im Fachbereich Jugend tätig.

Bekanntermaßen fehlt es der Stadt bei der Kinderbetreuung an mindestens 220 Plätzen. Die können nicht allein durch die Kita-Betreuung aufgefangen werden – zwei neue, jeweils fünfgruppige Tagesstätten in Wevelinghoven und Grevenbroich sind in Planung –, sondern auch von sogenannten Tagesmüttern. „Weil wir hier einen erheblichen Zuwachs an Plätzen und Personal haben, reichte unsere Personaldecke im Jugendamt nicht“, sagt Fachbereichsleiter Paul Janus.

Diese Bedarfe sollen rasch gedeckt werden, dafür will der Fachbereich Jugend in die Offensive gehen. „Wir wollen ein Konzept erstellen, um gezielt und geplant weitere Tagesmütter zu akquirieren“, sagt Schmitz-Kahmen. Eine solche Werbung mit Plakaten und Flyern gab es bereits in der Vergangenheit, träumte aber wegen fehlender Mitarbeiter so etwas wie einen Dornröschenschlaf. Auch in Sachen Fortbildung will das Jugendamt mit neuem Elan tätig werden. Denn Tagespflegepersonen, die ihre Ausbildung mit einem Bundeszertifikat nach 160 Lehrstunden abschließen, müssen sich ein Mal im Jahr fortbilden. 2017 organisierte die Stadt diese Maßnahme, „diese Fortbildung für alle Tagesmütter würden wir in diesem Jahr gerne wieder anbieten“, erklären die Jugendamtmitarbeiter.