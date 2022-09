Kultur in Grevenbroich : Zwei Monate mit Gitarren-Virtuosen

Neun Konzerte sind im Rahmen der Gitarrenwochen geplant. Eines davon gibt die Udo-Kloppke-Band. Foto: Hans Krum

Grevenbroich Das Programm für die 14. Auflage der „Grevenbroicher Gitarrenwochen“ steht. Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack hat wieder namhafte Künstler aus dem In- und Ausland verpflichten können. Wer wann wo auftritt.

Die Herbstmonate stehen im Grevenbroicher Kulturprogramm seit nunmehr 14 Jahren ganz im Zeichen des sechssaitigen Klangkörpers: Im Oktober und November geht die nächste Auflage der „Grevenbroicher Gitarrenwochen“ an den Start. Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack hat jetzt die Akteure der beliebten Reihe vorgestellt. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich.

Das Eröffnungskonzert gestaltet der Kanadier Don Adler am Samstag, 1. Oktober, in der Villa Erckens: Der preisgekrönte Musiker, der zu den besten „Harp Guitar“-Spielern der Welt zählt, wird eigene Stücke präsentieren. Weiter geht es am 12. Oktober mit Thorsten Siltmann, der sein Konzert dem bekanntesten deutschen Liedermacher widmet: Er wird Titel von Reinhard Mey spielen – von „Gute Nacht, Freunde“ bis „Meine Söhne geb‘ ich nicht“.

Kommen mit Gypsy-Swing nach Grevenbroich: Joscho Stephan und Peter Autschbach. Foto: Manfred Pollert

Mit dem Songwriter Or Izkenson – Sänger des Trios „Prophecy Playground“ – beteiligt sich das Café Kultus am 20. Oktober an den Gitarrenwochen. Der Sänger aus Tel Aviv gestaltet eine Tribut-Show zum 50-jährigen Jubiläum des Albums „Pink Moon“ von Nick Drake. Das Quintett „Paintbox“ um den gebürtigen Grevenbroicher Jonas Windscheid kommt am 21. Oktober in die Villa Erckens und feiert dort das Erscheinen seines Albums „Alto“.

Am 28. Oktober steht ein Gastspiel der bekannten Band „Trio farfarello“ auf dem Programm, die seit 40 Jahren auf der Bühne steht und rund 4000 Konzerte auf der ganzen Welt gegeben hat. Mit Gypsy-Swing geht es am 30. Oktober weiter, wenn Joscho Stephan und Peter Autschbach in Grevenbroich gastieren. Die Udo-Klopke-Band wird am 4. November ihren eigenen Stil aus Rock, Pop, Country und Reggae präsentieren.

Stellt Songs aus ihrem Album „Lesson Learned“ vor: Sophie Chassée. Foto: Veranstalter

Die 25-jährige Sophie Chassée – nicht nur Gitarrenvirtuosin, sondern auch begnadete Singer/Songwriterin – wird am 11. November unter anderem Titel aus ihrem Album „Lesson Learned“ vorstellen. Den Abschluss der Gitarrenwochen bilden die Grevenbroicher Sängerin Justine Catran und ihr Vater Steve am 20. November mit amerikanischen Folksongs.

Tickets (12 bis 24 Euro) gibt es über das Portal Reservix und an der Museumskasse in der Villa Erckens.

(NGZ)