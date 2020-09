Uhren, Schmuck und Geld gestohlen : Zwei Männer bei Einbruch in Grevenbroich gefilmt

Orken Sie haben einen fünfstelligen Geldbetrag gestohlen, und wertvolle Uhren obendrein. Dabei sind die Einbrecher von einer Video-Kamera gefilmt worden. Mit Hilfe der Aufnahmen hat die Kriminalpolizei am Freitag eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Die Tat liegt bereits Monate zurück: Am Freitag, 31. Januar, waren die Täter am frühen Abend in ein Einfamilienhaus an der Herderstraße in Orken eingedrungen. An der Rückseite des Gebäudes setzten sie den sogenannten Kittfalzstich an: Mit Hilfe eines Schraubendrehers beschädigten eine Fensterscheibe so, dass ein Loch entstand, durch das sie den Fenstergriff in die „Offen“-Position bringen konnten.