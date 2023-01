Jugendliche nach Angriff gesucht Zwei Männer bei Reizstoff-Attacke verletzt

Erneut sind in der Innenstadt Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, haben zwei Jugendliche am Freitag, 6. Januar, gegen 19.15 Uhr auf der Breite Straße zwei Männer im Vorbeigehen mit Reizstoff besprüht. Die Opfer, ein 22-jähriger Rommerskirchener und ein 42 Jahre alter Mann aus Grevenbroich, wurden dabei leicht verletzt.