Diebstahl in Grevenbroich : Zwei Männer auf gestohlenen Fahrrädern unterwegs - wem gehört dieses Pedelec?

Wem gehört dieses Fahrrad? Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich Zwei männliche Personen auf Fahrrädern wollten sich in der Nacht zu Montag, 24. Oktober, beim Anblick von zivilen Polizeibeamten in einer Ortslage in Grevenbroich Gustorf in einem Gebüsch verstecken. Warum?

Beide Personen wurden gegen 0.45 Uhr durch die Polizeibeamten angesprochen und kontrolliert. Bei den Personen handelte es sich um einen 50-jährigen Grevenbroicher und einen 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, teilte die Polizei mit.

Die Tatverdächtigen führten Pedelecs mit. Im Rahmen der Kontrolle konnte auf Grund der Registrierung eines dieser Räder festgestellt werden, dass dieses nicht den angetroffen Männern gehörte und offensichtlich zuvor an der Straße „Am Laacher Haus“ entwendet wurde. Dieses konnte bereits wieder an das Opfer ausgehändigt werden.

Da die Personen auch keine plausible Erklärung zur Herkunft des zweiten Pedelecs machen konnten, wurden die Personen wegen des Verdachtes des Diebstahls von Fahrrädern zunächst zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zu einer Polizeiwache gebracht.

Die Fahrräder wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die Ermittlungen übernommen und sucht noch den Eigentümer des zweiten Pedelecs.

Hierbei handelt es sich um einschwarzes Damenfahrrad der Marke Kreidler und des Models Vitality Eco 6 (Bild anbei).

Die Polizei bittet Zeugen und den Eigentümer des Fahrrades sich unter der 02131 3000 zu melden.

(NGZ)