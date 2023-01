Ideen aus Grevenbroich für Berlin Zwei Laacher verkleinern den Bundestag

Der Bundestag wächst seit einigen Jahren mit jeder Wahl weiter an. Das Parlament hat aktuell 736 Sitze, es ist damit eines der größten der Welt. Zwar streiten die im Bundestag vertretenen Parteien schon seit langer Zeit über eine Begrenzung der Mandate – doch so richtig voran kommt das alles nicht. Ampelfraktionen und Opposition finden in Sachen Wahlrechtsreform keinen gemeinsamen Nenner.