Zwei Jahre Krieg in der Ukraine In Grevenbroich eine neue Heimat gefunden

Grevenbroich · Vor rund zwei Jahren flüchtete Anastasiia Pidvirna vor dem Krieg in der Ukraine und fand in Grevenbroich ein neues Zuhause und eine zweite Familie. Wie es ihr heute geht und was ihr sehnlichster Wunsch ist.

26.02.2024 , 14:12 Uhr

Erst vor wenigen Tagen besuchte Anastasiia Pidvirna ihre Familie in der Ukraine. Hier ist sie mit ihrem Bruder am Strand von Mikolajiw zu sehen. Foto: Privat