Frei Schnauze : Zwei Hunde sind ein Drahtseilakt

Grevenbroich Ein zweiter Hund – das wäre ja schön. Doch so einfach ist das nicht, meint Mark Karlstedt. Der Hundeprofi aus Grevenbroich erklärt, zu welchen Konflikten es kommen könnte – und was unbedingt vor dem Kauf eines Zweithundes beachtet werden muss.

Viele, die mit dem „Virus Hund“ infiziert sind, bekommen davon einfach nicht genug – und möchten mehr davon. Doch sollten Sie sich vorher viele Gedanken machen, denn hier kann so einiges schieflaufen. Grundsätzlich sollten einige Aspekte in Betracht gezogen werden: Ist meine Wohnung groß genug? Habe ich genügend Budget für den Tierarzt, gutes Futter, Medikamente, Steuer, Haftpflichtversicherung, mögliche OPs und die Hundeschule ? Habe ich ausreichend Platz im Auto für einen sicheren Transport? Und wie sieht es aus, wenn ich Urlaub mache?

Haben Sie genügend Zeit für den einzelnen Hund? Denn gerade in den ersten Monaten sollte man sich beim Training und bei Spaziergängen mit dem Neuzugang einzeln beschäftigen, damit er einen stärkeren Bezug zum Menschen bekommt, als zum Hundekollegen. Natürlich sollte die ursprüngliche Fellnase dabei nicht vernachlässigt werden. Auch rate ich dringend davon ab, diese Aufgabe an die Kinder abzugeben.

Aber wann wäre denn der richtige Zeitpunkt für einen Zweithund? Hier gibt es nur eine wahre Entscheidung: Erst wenn der erste Fellfreund gut ausgebildet ist, sollte frühstens der zweite Hund dazu kommen. Hier sollten Sie ehrlich zu sich selber sein und nichts beschönigen, denn hier können sich Probleme sehr schnell multiplizieren. Wenn sich mein erster Hund nicht zuverlässig in allen Situationen abrufen lässt, wird es mit dem zweiten meistens nicht einfacher, weil der Neue sich unter Umständen ihm orientieren wird. Habe ich schon einen pöbelnden Hund, habe ich schnell zwei davon.

Die nächste Frage, die Sie sich unbedingt stellen sollten: Möchte Ihr bisheriger Hund überhaupt Gesellschaft oder ist er als Einzelhund sehr glücklich? An dieser Stelle sind viele schon über ihren eigenen Egoismus gestolpert, denn es gibt leider auch so ungünstige Kombinationen, die zu heftigen Auseinandersetzungen und schweren Verletzungen führen. In diesem Fall geht es niemanden mehr gut – und eine Trennung ist unausweichlich.