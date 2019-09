200 Gustorfer und Gindorfer im Einsatz : Zwei Dörfer pflanzen eine „Käfer-Allee“

Gustorf/Gindorf Rund 200 Gustorfer und Gindorfer legten jetzt unterhalb der Landstraße 116 einen etwa 1,5 Kilometer langen Blühstreifen an. Er soll die Artenvielfalt fördern und einen Rückzugsort für die unterschiedlichsten Tiere bieten.

Rund 200 Menschen aus Gustorf und Gindorf beteiligten sich am Samstag an der Aktion, aus dem Wirtschaftsweg zwischen Gustorf und Gindorf, parallel zur Landstraße 116, eine „Käfer-Allee“ zu machen. Sie legten einen Blühstreifen an, der – wenn die Saat aufgegangen ist – für zahlreiche Insekten zur „besten Wohnlage“ werden dürfte. Die Idee hatte Gerd Cremer, seit mehr als drei Jahrzehnten Chef des dritten Jägerzuges in Gustorf. Geschäftsleute, ein Landwirt und die Feuerwehr trugen ihren Teil zum Gelingen bei. Die Aktion war letztlich ein generationen- und ein dorfübergreifendes Projekt. Und genau das sollte sie auch sein.