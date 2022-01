Krankenhaus in Grevenbroich : Zwei Chefärztinnen für die Schmerzklinik am „Elisabeth“

Grevenbroich 2021 zog die Schmerzmedizin von Dormagen ans Grevenbroicher „Elisabeth“. Was genau dort therapiert wird und wer die beiden Chefärztinnen sind.

Die in Kaarst aufgewachsene Alexandra Knille absolvierte nach dem Medizinstudium in Düsseldorf ihre Facharztausbildung zur Anästhesistin in Kempen und am Lukaskrankenhaus Neuss, wo sie sich zur Notärztin und Intensivmedizinerin weiterbilden ließ. Im Anschluss an ihre Ausbildung in der Schmerztherapie in Gelsenkirchen-Horst baute sie als Oberärztin an einer Duisburger Klinik die Schmerzambulanz auf, bevor sie ans heutige Rheinland Klinikum wechselte.