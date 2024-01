Strukturwandel in Grevenbroich Zukunftsflächen für neue Arbeitsplätze

Zu den Grundstücken, die eine besondere Rolle im Strukturwandel spielen, gehören laut ZRR unter anderem die Flächen, die heute noch für die Braunkohleverstromung genutzt und in Zukunft für eine Firmenansiedlung frei werden. In Grevenbroich wurde dafür unter anderem das Kraftwerk Neurath und die an der BoA 2/3 liegende, sogenannte Starterfläche identifiziert. Ebenso das Gelände des 2021 stillgelegten Kraftwerks Frimmersdorf. Auch die Tagesanlagen – also die oberirdischen Betriebsteile – des Tagebaus Garzweiler zählt die ZRR zu den strukturwandelrelevanten Flächen. Dazu gehören auch die Werksbahn und der Kohlebunker am Westrand des Grevenbroicher Stadtgebiets.