Deutsche Bahn baut zwischen Mönchengladbach und Köln Zugausfälle wegen Bauarbeiten auf auf der RB 27

Danach gibt es Beeinträchtigungen abends/nachts auf der RB 27: In den Nächten vom 20./21. Oktober bis 26./27. Oktober fällt sie jeweils von 21 bis 5 Uhr (am 22. Oktober bis 3 Uhr) zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Grevenbroich aus. Im Schienenersatzverkehr fährt ein Lokalbus. Am Samstag, 21. Oktober, ist auch der Regionalexpress (RE) 8 betroffen, er fällt von 5 bis 21 Uhr zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Grevenbroich aus.