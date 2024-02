Personennahverkehr in Grevenbroich Hoher Krankenstand, defekte Fahrzeuge: Zugausfälle auf der Linie RB 39

Dafür wurde der Fahrplan der Linie RB 39 ab Montag für zunächst acht Wochen wie folgt umgestellt: Montags bis freitags verkehren die Züge in einem 60-Minuten-Takt zwischen Bedburg und Neuss. Der Teilabschnitt nach Düsseldorf entfällt. „Fahrgäste von und nach Düsseldorf bitten wir, die anderen Linien des Nahverkehrs zu nutzen und in Neuss umzusteigen. Dadurch verlängert sich bedauerlicherweise die Reisezeit“, so Barth. Zwischen Grevenbroich und Neuss will Vias einen durchgehenden 30-Minuten-Takt anbieten. Die morgendlichen und nachmittäglichen Zusatzzüge – die sogenannten Zwischentakte – werden vorerst eingestellt. An den Wochenenden fährt die Linie RB 39 im bekannten Regelbetrieb ohne geplante Reduktionen.