In der Tempo-30-Zone : „Smileys“ in Grevenbroich loben Temposünder

„Smileys“ in Grevenbroich loben Temposünder

In der Tempo-30-Zone

Die Smiley-Anlage an der Wöhlerstraße lächelt auch, wenn Fahrer das Tempo überschreiten. Foto: Wiljo Piel/wilp

Südstadt Was ist denn da in der Südstadt los? Wer zu schnell über die Wöhlerstraße fährt, wird mit einem computeranimierten Lächeln belohnt. Lobt die Stadt etwa Temposünder?

Mit den Smiley-Anlagen der Stadt sollen Autofahrer auf sanfte Art ausgebremst werden. Die meist an Straßenlaternen installierten Computer reagieren mit einem animierten Lächeln, wenn sich an die geltenden Tempo-Regeln gehalten wird. Und sie zeigen dem ein wütendes Gesicht, der zu stark aufs Gaspedal gedrückt hat. Das alles kombiniert mit einer digitalen Anzeige der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit. In der Südstadt ist das jedoch etwas anders.