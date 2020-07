Strukturwandel in Grevenbroich : ZRR-Dialogbus stoppt in Grevenbroich

Grevenbroich Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier will Menschen aus der Braunkohle-Region am Strukturwandel-Prozess beteiligen. Teil dieses Vorhabens ist der Dialog-Bus, der im August auch nach Grevenbroich kommt.

Mit einem Dialog-Bus will die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) im Rahmen ihrer Revier-Touren in den nächsten Wochen Bürger über ihre Ziele und über die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung informieren. In Jüchen macht der ZRR-Dialogbus am Donnerstag, 6. August, von 12.30 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Markts an der Kölner Straße Station, anschließend fährt der Bus nach Grevenbroich, um dort von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz, Zur Wassermühle 4, in Gindorf zu informieren.