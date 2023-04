Details nach Einsatz in Grevenbroich Zollfahnder stellen 30 Kilo Tabak in Shisha-Bar sicher

Wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, seien in dem Lokal am Abend des 14. April rund 30 Kilogramm Wasserpfeifen-Tabak sichergestellt worden, darüber hinaus hätten die Beamten mehrere schriftliche Beweisstücke beschlagnahmt. Es bestehe der Verdacht, dass in der Bar unversteuerter und mutmaßlich gefälschter Tabak verkauft worden sei. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, die Auswertung des sichergestellten Materials dauere zurzeit noch an, betonte die Sprecherin der Behörde.