Kontrollen in Grevenbroich, Wevelinghoven und Gustorf Zoll und Stadt konfiszieren E-Zigaretten und Shisha-Tabak

Der Einsatz, der bereits am vergangenen Montag erfolgte, war ein erster Aufschlag. Künftig sollen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen weitere Kontrollen vorgenommen werden, sagt Ordnungsdezernent Arno Jansen. Am 8. Mai waren die Kräfte von Zoll und Stadt vom Vormittag bis in die frühen Abendstunden im Einsatz – und das nicht ohne Erfolg.