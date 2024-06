Verdacht der Schwarzarbeit Strafverfahren nach Zoll-Einsatz in Grevenbroicher Gastro-Betrieb

Auch in anderen Betrieben des Hotel- und Gastrogewerbes im Rhein-Kreis war der Zoll am Wochenende aktiv, darunter in Dormagen. Wie das Hauptzollamt Krefeld mitteilte, fanden die Kontrollen bundesweit statt; in der Region wurden in 17 Objekten zusammengerechnet 62 Beschäftigungsverhältnisse überprüft. „Ziel der Überprüfungen war insbesondere die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und Leistungsbetrugs“, heißt es bei der Krefelder Behörde.