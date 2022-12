Polizei fahndet nach einem dunklen Ford Zigarettenautomat in Neurath gesprengt

Neurath · Unbekannte haben am Mittwochabend in Neurath einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei fahndet nun nach einem dunklen Ford, der von Zeugen am Tatort gesehen wurde.

22.12.2022, 09:43 Uhr

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die einen Zigarettenautomaten gesprengt haben (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Gegen 21 Uhr schepperte es gewaltig an der Straße „Auf dem Strenkelrath“. Aufgeschreckt durch die laute Detonation verständigten Anwohner die Polizei. Wie sich herausstellte, war ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Vereinzelte Zigarettenpackungen, die auf dem Boden lagen, wurden von den Beamten sichergestellt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge kurz vor der Sprengung einen dunklen Ford – offenbar neueren Baujahrs – in unmittelbarer Nähe des Tatorts gesehen. Das Fahrzeug soll mit drei Personen besetzt gewesen sein, die sich zu Fuß in Richtung des Zigarettenautomaten bewegt haben sollen. Die Personen werden auf etwa 25 Jahre geschätzt, sie seien alle dunkel gekleidet gewesen. Ein Kennzeichen-Fragment des Ford habe „GL“ gelautet. Ob und inwiefern das Trio im Zusammenhang mit der Zerstörung des Automaten steht, ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 24. Die Fahnder suchen weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen genommen.

(NGZ)