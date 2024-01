Polizei fahndet nach silberfarbenem Auto Zigarettenautomat in Kapellen gesprengt

Kapellen · In der Silvesternacht ist ein Zigarettenautomat in Kapellen gesprengt worden. Die Täter entkamen möglicherweise in einem silberfarbenen Auto.

02.01.2024 , 10:53 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einer Automatensprengung in Kapellen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Unbekannte haben am Sonntagabend einen Zigarettenautomaten an der Straße „Deusse Faht“ in Kapellen gesprengt. Zeugen waren gegen 22 Uhr durch eine laute Detonation aufmerksam geworden, sie hatten daraufhin die Polizei verständigt. Vor Ort stellten die Beamten den zerstörten Automaten sowie mehrere Zigarettenpackungen, die auf der Straße lagen, sicher. Die Häuserwand, an dem der Automat befestig war, wurde beschädigt. Laut Polizei wurde die Statik des Hauses jedoch nicht beeinträchtigt. Ein Zeuge hatte kurz nach der Detonation einen silberfarbenen Pkw gesehen, der mit hoher Geschwindigkeit aus der Straße „Deusse Faht“ herausfuhr. Angaben zu möglichen Insassen konnte er nicht machen. Ob und inwiefern das Fahrzeug im Zusammenhang mit der Zerstörung des Automaten steht, ist nunmehr Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 24 suchen weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 entgegengenommen.

(wilp )