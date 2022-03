Pizzakartons und Zigarettenstummel am Eingang : Grevenbroicher Kinder wollen keinen Müll mehr vor ihrer Kita

Dieses Schild haben die Kita-Kinder selbst gebastelt. Foto: Kita

Kapellen Die Kita am Kerbelweg in Kapellen kämpft gegen wilden Müll auf ihrem Vorplatz. Für die Kinder besteht Gefahr, wenn sie Zigarettenstummel oder gar Glasscherben in den Mund nehmen.

Wilder Müll ist in Grevenbroich immer wieder ein Thema – und offensichtlich bleiben nicht einmal Kindertagesstätten davon verschont. Als Erzieher, Eltern und Kinder am Montagmorgen den Platz vor dem Familienzentrum am Kerbelweg in Kapellen betraten, staunten sie nicht schlecht: Auf dem Platz lag jede Menge Müll verteilt, berichtet Kita-Leiterin Petra Weber. „Pizzakartons, Getränkeflaschen und Taschentücher“, zählt sie auf. Und: Zigarettenkippen.

Bereits in den vergangenen Wochen sei es immer wieder zu Ablagerungen vor der Kita gekommen. „Wir haben die Vermutung, dass das ein Treffpunkt für junge Leute ist. Wir haben auch nichts dagegen, möchten niemanden verscheuchen. Aber wir erwarten, dass der Platz im Gegenzug sauber gehalten wird und kein Müll liegen bleibt“, sagt Petra Weber. Besonders ärgerlich: Zigarettenstummel und Glasscherben. Denn diese Art von Abfall kann gerade für die kleinen Kita-Kinder zu einer Gefahr werden. „Nikotin ist giftig – und es kann passieren, dass Kinder einen Zigarettenstummel in den Mund nehmen oder ihn einstecken“, warnt Weber.

Das Thema Müll haben die Erzieher noch am Montag in der Kita behandelt. Einerseits sollen die Kleinen selbst sensibilisiert werden. Andererseits haben sie entschieden, die Verursacher des Abfall-Problems vor der Kita zu sensibilisieren – und ein Schild gebastelt. „Bitte den Müll in die Tonne werfen!“ steht darauf, außerdem haben die Kinder entsprechende Müllgefäße gemalt. Petra Weber hat das Schild an einer Sitzbank auf dem Platz vor der Kita befestigt. Sie hofft, dass es wirkt.

(cka)