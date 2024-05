Naturdenkmal in Wevelinghoven Japanische Zierkirschen werden ein Fall für die Politik

Die in der Vorwoche in Wevelinghoven gefällten japanischen Zierkirschen beschäftigen jetzt auch die Politik. In einem Antrag für die nächste Sitzung des Umweltbeirates will die FDP-Fraktion wissen, wie viele Bäume auf der Marktstraße in den vergangenen Jahren gefällt wurden und welche Ersatzpflanzungen vorgenommen wurden.