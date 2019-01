Ein Haus mit Geschichte: Zehntscheune wird bald Hochzeits-Adresse

Elsen Benannt anno 1190 nach Hermann von Elsen, ist die Zehntscheune bekannter Austragungsort für Partys und andere gesellschaftliche Ereignisse. Läuft alles glatt, kann in der Idylle auch bald geheiratet werden.

Die Schlossstadt ist nicht arm an romantischen Plätzen, an denen Verliebte sich ewige Treue schwören können. Soll das mit Brief und Siegel sein, wird es demnächst wohl einen weiteren idyllischen Ort dafür geben: Am 24. Januar soll der Stadtrat beschließen, auch die Zehntscheune als Außenstelle des Standesamtes zu nutzen. Läuft alles glatt, kann dort zukünftig geheiratet werden.