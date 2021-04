Veranstaltungen in Grevenbroich : Zehn Schützenfeste bis Ende Juli abgesagt

Grevenbroich Die ersten Schützenfeste in Grevenbroich sind jetzt offiziell abgeblasen worden. Auch der für Juni geplante Citylauf wird nicht stattfinden. Er ist auf den Sommer des nächsten Jahres verschoben worden.

Traditionell wären es die Münchrather gewesen, die am 8. Mai die Saison im Stadtgebiet eröffnet hätten. Im vergangenen Jahr hatte die St. Hubertus Kirmes- und Schützengesellschaft zum Auftakt ihres ausgefallenen Festes einen Kranz am Ehrenmal niedergelegt und einen Aufruf zum Beflaggen der Häuser gestartet, der im Ort auf große Resonanz gestoßen war. „Ähnlich werden wir wohl auch in diesem Jahr verfahren“, kündigt Sprecher Hans Esser an. „Mehr ist ja nicht drin.“