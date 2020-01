Müllbeseitigung ist teuer : Die Zahl wilder Müllkippen in Grevenbroich nimmt zu

Info

Besonders ärgerlich sind die wilden Müllkippen vor dem Hintergrund, dass die Grevenbroicher Abfall leicht legal entsorgen können.

Sperrmüll, alte Elektrogeräte und Grünabfall werden nach Anmeldung (unter www.drekopf.de und per E-Mail an Sperrgut-Grevenbroich@drekopf.de, telefonisch über die Service-Hotline 02431 974421) abgeholt. Für Sperrmüll beispielsweise werden zwölf Termine pro Jahr angeboten. Details dazu sind im Abfallkalender 2020 zu finden, der an die Haushalte verteilt wurde.

Deponien Sperrmüll und anderes können zudem gegen Gebühr an den Deponien in Neuenhausen, Am Sandwerk, und Neuss-Grefrath, Lövelinger Straße, abgegeben werden, Elektro-Großgeräte sogar kostenfrei. Für Sonderabfälle tourt das Schadstoffmobil durch das Stadtgebiet. Und auch der abgeschmückte Weihnachtsbaum lässt sich bequem entsorgen, er wird in dieser Woche vom 6. bis 10. Januar abgeholt – jeweils an dem Tag, an dem auch die graue Tonne geleert wird.