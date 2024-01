Ronald Bronneberg vom Tambourkorps Orken Der „zackige Major“ tritt in die letzte Reihe

Mit dem nötigen Ernst ist er immer an die Sache herangegangen. Das hat Roland Bronneberg den Ruf eingebracht, einer der zackigsten Tambourmajore im weiten Umkreis zu sein. 33 Jahre lang hatte er die Musiker des TC Orken fest im Griff, ging ihnen bei ungezählten Schützenfesten mit sicherem Schritt voran. Das ist nun vorbei: Der 60-Jährige hat seinen Tambourstab – auch Küs genannt – an den Nagel gehängt. Von der ersten tritt er in die letzte Reihe ab.