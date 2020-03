Aktionstage in Grevenbroich : In den Lotussitz für erkrankte Kinder

Grevenbroich Yoga tut Gutes – unter diesem Motto bieten elf Yogalehrer, Wellness-Coaches und kreative Köpfe vom 14. bis zum 22. März ein buntes Programm in Grevenbroich an. Ziel dieser Aktion ist es, das Neusser Kinderhospiz „Initiative Schmetterling“ finanziell zu unterstützen.

Bis 1997 war die Grevenbroicherin als Niederlassungsleiterin eines Personalberatungsunternehmens tätig. Eine schwere Erkrankung bremste die Mutter einer Tochter vollkommen aus. In der Hülchrather Kindertagesstätte kam sie erstmals zum Yoga zurück. Vor einigen Jahren eröffnete sie dann ihr eigenes Studio an der Goethestraße in Elsen. Dort bietet Middeldorf sowohl Yoga als auch Tai Chi und Qi Gong an. Einen Schwerpunkt hat sie nicht: „Alles fließt“, sagt die 57-Jährige. „Ich versuche, verschiedene Bereiche miteinander zu verbinden.“