Energiesparen in Schulen XXL-Tauschprogramm für LED-Leuchten

Jahrelang haben sie für Helligkeit gesorgt, jetzt haben sie ausgedient: Auf dem Schulhof der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule stapeln sich in zwei großen Containern etliche alte Leuchten, die einen großen Nachteil haben: Sie „fraßen“ einfach zu viel Strom. In der Südstadt-Schule ist ein großes, flächendeckendes Tauschprogramm der Stadtbetriebe Grevenbroich (SBG) angelaufen. Handwerker installieren dort 423 neue LED-Leuchten. Weitere 469 Lampen können weiter verwendet werden und werden mit sogenannten LED-Retrofit-Leuchtmitteln ausgestattet. Was das alles bringen soll? Eine Energieeinsparung gegenüber der alten Beleuchtung von 66 Prozent, hat Elektroingenieur Torsten Speck bei den SBG ermittelt. Strom sparen sei angesichts der Energie-Situation wichtiger denn je, „die Erneuerung auf moderne LED-Lichttechnik setzt dabei ein wichtiges Signal“, hatte Stadtwerke-Vorständin Monika Stirken-Hohmann erklärt.