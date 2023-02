E-Mobilität in Grevenbroich Erste Wunschladesäulen für E-Autos werden aufgestellt

„Insgesamt sind für Grevenbroich 136 Vorschläge gemacht worden“, berichtet NEW-Sprecher Lucas Bayer. Er spricht von einer „erfolgreichen Aktion. Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“. Die vorgeschlagenen Standorte seien auf Wirtschaftlichkeit und Netzverfügbarkeit überprüft worden. Das Ergebnis: „In Grevenbroich kommen mehr als 25 Standorte in Frage.“ An vier dieser Stellen sollen nun im ersten Halbjahr Ladestationen postiert werden: am Kloster Langwaden, am Torfstecherweg in Gustorf, Am Rübenacker im Neubaugebiet in Kapellen sowie Am Bahndamm im Neubaugebiet in Neukirchen.