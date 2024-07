Strategieprozess in Grevenbroich Workshop-Mitglieder beraten erfolgreich zur künftigen „Smart City“

Besonders hervorzuheben ist das Engagement der Jugendlichen, die in einem eigenen Workshop ihre Visionen für die „Smart-City“ Grevenbroich eingebracht haben. Jana Gawron, Schülerpraktikantin vom Pascal-Gymnasium, die sowohl am Jugend-Workshop als auch am Handlungsfeld-Workshop zum Thema Mobilität teilgenommen hatte, sagte: „Es war toll zu sehen, wie unsere Ideen ernstgenommen wurden und wie wir aktiv die Zukunft unserer Stadt mitgestalten können. Ich freue mich darauf, die weiteren Entwicklungen zu verfolgen und zu sehen, wie unsere Vorschläge umgesetzt werden.“