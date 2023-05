Kunst und Kultur in Grevenbroich Workshops beim Museumstag

Eintritt frei ist am Sonntag, 21. Mai, in der Dauerausstellung und den Wechselausstellungen im Museum der Niederrheinischen Seele. Kostenlos durch die Ausstellungsräume in der Villa Erckens schlendern, Interessantes über Upcycling lernen oder selbst kreativ werden – all das ist am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr im Rahmen des Internationalen Museumstages möglich.