Spiritueller Zwischenruf aus Langwaden Woran sind wir kleben geblieben?

Am Ende des Jahres frage ich mich, woran ich kleben geblieben bin. Der Ukrainekrieg begleitet uns seit fast zehn Monaten. Noch viel länger hängen wir in der Coronathematik fest. Sie hat sich und mich sehr stark verändert. Die verschiedenen Phasen und Denkansätze zur Pandemie lassen sich gut am heutigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach ablesen. Mich beeindruckt, dass er zur Selbstkritik und -korrektur fähig ist und nicht an alten Verhaltensmustern festhält, die sich heute überlebt haben. Es kann also sinnvoll sein, sich in bestimmten Situationen festzusetzen.