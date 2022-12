Nach Leichenfund und totem Hund unter Bauschutt Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Polizei geht von Brandstiftung aus

Grevenbroich · Nach einem Wohnungsbrand am Freitag in Grevenbroich jagt eine Hiobsbotschaft die nächste. Zuerst wurde in der Wohnung eine Leiche gefunden, dann entdeckten Einsatzkräfte auch noch Überreste eines Haustiers. Die nächste Schocknachricht haben nun polizeiliche Ermittlungen ergeben.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben zum jetzigen Stand ergeben, dass der Brand in der Wohnung vermutlich vorsätzlich gelegt wurde. DieKostenpflichtiger Inhalt Identität der aufgefundenen Person ist bisher noch nicht geklärt. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich dabei um den 57-jährigen Wohnungsinhaber, welcher sich diesen Erkenntnissen nach auch als Verursacher des Brandes verantwortlich zeigt. Die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach bewertet diese Tat als versuchten Mord und schwere Brandstiftung.

