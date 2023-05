Politik in Grevenbroich Wohnungsbau auf Grünfläche in Hemmerden geplant

Hemmerden · Bürger aus Hemmerden lehnen das Vorhaben ab, nun ist die Politik am Zuge: Am Donnerstag wird sich der Planungsausschuss mit der Bebauung einer Grünfläche an der Josefstraße in Hemmerden beschäftigen. Es soll ein Bebauungsplan für das 3200 Quadratmeter große Areal aufgestellt werden.

22.05.2023, 04:50 Uhr

Auf der Grünfläche an der Josefstraße sollen Wohnungen gebaut werden. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich muss dringend Wohnraum schaffen. Vor diesem Hintergrund sehe sich die Stadt in der Pflicht, auch die in ihrem Eigentum befindlichen Flächen zu mobilisieren, teilt der Beigeordnete Florian Herpel in einer Vorlage für den Fachausschuss mit. Das Flurstück an der Josefstraße sei erschlossen und im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt.