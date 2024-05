Blumenpracht in Grevenbroich Bienenfreundliche Blumenpyramiden verschönern die Innenstadt

Insgesamt befinden sich seit dem 16. Mai acht Blumenpyramiden in der Fußgängerzone: Sie stehen am Eingang Breite Straße, am Eingang Kölner Straße, am Alten Rathaus, am Haus Busch und am Eingang Ölgasse/Steingasse. Sie werden nach Angaben der GFWS noch bis zum Ende des Jahres dort zu bewundern sein. Die Kosten für die städtische Verschönerung belaufen sich „auf rund 6200 Euro netto und werden komplett von uns getragen“, sagt Middendorf.