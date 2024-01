Anmeldungen bis 10. Januar möglich Winterkegler in Gustorf/Gindorf starten Turnier mit fast 400 Teilnehmern

Vielleicht werden es bis Mittwoch, 10. Januar, noch mehr: Denn bis dahin haben Kegler die Möglichkeit, sich für das Winterturnier anzumelden. Das dafür notwendige Formular gibt’s online unter www.keglergemeinschaft-gustorf.de. Ab dem 23. Februar werden sich Freunde des Kegelsports aus der ganzen Region wieder in Gustorf/Gindorf treffen. Dann heißt es: „Gut Holz!“ Bis einschließlich 9. März rollen die Kugeln über die Bahnen – und zwar immer donnerstags, freitags und samstags in insgesamt drei Gaststätten: im Brauhaus en d’r Post (Friedensstraße 13 in Gindorf) sowie in den Gaststätten Alt-Gustorf (Christian-Kropp-Straße 2) und Kreta (Erlenstraße 69a) in Gustorf.