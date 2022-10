Größtes Kegel-Event in Grevenbroich : Winterkegler hoffen auf Vor-Corona-Beteiligung

Bald werden in den Gustorfer und Gindorfer Gaststätten wieder verstärkt die Kugeln rollen. Foto: Dieter Staniek

Gustorf/Gindorf Die Vorbereitungen für das größte Kegel-Event im Grevenbroicher Stadtgebiet haben begonnen. Bereits in Kürze werden die Anmeldungen für das Winterturnier in Gustorf und Gindorf entgegen genommen. Die 1969 gegründete Keglergemeinschaft um ihren Vorsitzenden Dietmar Gansen hofft auf eine Beteiligung wie in Vor-Corona-Zeiten.

Beim Winterturnier geht in den beiden Orten traditionell die Post ab. Gut zwei Wochen lang ziehen die Mannschaften gut gelaunt von Kneipe zu Kneipe, um auf den Kegelbahnen ihr Bestes zu geben. So soll es auch bei der nunmehr 53. Auflage sein, die in der Zeit vom 13. bis zum 28. Januar ins Haus steht. „Zurzeit planen wir mit mindestens 60 Teams – und wir hoffen natürlich darauf, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung machen wird“, sagt Turnierleiter Franz-Josef Müller.

In der Regel sind zwischen 370 und 400 Kegler beim Winterturnier mit von der Partie. Bei der jüngsten Veranstaltung, die im Februar über die Bühne ging, waren es pandemiebedingt etwas weniger – „aber immerhin noch 240 Teilnehmer in 47 Mannschaften, die uns trotz eingeschränkter Bedingungen die Treue gehalten haben“, sagt Müller.

Die Keglergemeinschaft hat bereits alle Vorbereitungen für ein gelungenes Event getroffen. Gekegelt wird diesmal auf drei Bahnen – und zwar im Restaurant „Kreta“ sowie in den Gaststätten „Brauhaus en d’r Post“ und „Alt Gustorf“. In Letzterer werden am Donnerstag, 3. November, 20 Uhr, die Anmeldungen der einzelnen Teams entgegengenommen. Die Startlisten werden bei einer weiteren Versammlung am 15. Dezember, 20 Uhr, im „Brauhaus en d’r Post“ ausgegeben. Danach kann schon mal geübt werden.

Gekegelt wird das sogenannte „Gustorfer Turnierbild“: Alle Neun, Ohne Eck, Schräg sechs links, Schräg sechs rechts und Häuser. Pro Bild erhält jeder Kegler zwei Kugeln. Auf einen Favoriten will sich Franz-Josef Müller nicht festlegen. „Das hängt ganz davon ab, welche Teams dabei sein werden“, sagt der Turnierleiter. Generell gilt es aber, die Teams „Sonntagskegler I“ und „Pudelkönig“ zu schlagen, die bei den Herren- und Damenmannschaften die „Ewige Bestenliste“ anführen. „Bei der Siegerehrung werden wir mehr wissen“, sagt Müller. Der Abschlussball der Kegler ist auf Samstag, 4. März, terminiert worden.

Keimzelle des Turniers war der 1967 gebildete und von Peter Speck geleitete Ortsverband der Gustorfer Sportvereine. Es war Peter Engels, Dachdecker und hochdekorierter Schütze, der zwei Jahre später die Idee zur Gründung einer Kegelabteilung unter dem Dach dieses Verbandes hatte. Sie ging 1969 an den Start und veranstaltete 1970 ihr erstes Turnier, an dem sich immerhin 22 Mannschaften beteiligten.

(wilp)