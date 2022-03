Kegler in Gustorf-Gindorf : Winterkegler ehrten jetzt ihre besten Sportler

Gindorf Im Januar hat das 52. Winterkegelturnier der Keglergemeinschaft Gustorf-Gindorf stattgefunden. Jetzt kamen die Kegel-Freunde zusammen, um die Besten auszuzeichnen.

Im vergangenen Jahr hatte es pandemiebedingt ausfallen müssen und die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war jetzt deutlich kleiner als in den Jahren vor Corona: Rund 230 Kegler hatten an dem Turnier teilgenommen, früher waren es immer so zwischen 350 und 370 gewesen. Die Besten wurden am Samstagabend in der Gaststätte Reissdorf en dr“ Post geehrt.