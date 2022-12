Bald rollen die Kugeln Volles Winterkegelturnier in Grevenbroich

Die erste Kugel wird am Freitag, 13. Januar, 17.30 Uhr, in die Vollen geworfen. Bis zum 28. Januar werden die Kegler dann auf drei Bahnen um Punkte kämpfen – und zwar im Restaurant „Kreta“ sowie in den Gaststätten „Alt Gustorf“ und „Brauhaus en d’r Post“. In letzterer wird am Samstag, 4. März, der Abschlussball mit Siegerehrung gefeiert.