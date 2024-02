Startschuss für Winterkegelturnier in Gustorf Mehr als 60 Teams kämpfen auf drei Kegelbahnen um den Winter-Sieger

Im Doppeldorf Gustorf-Gindorf ist die Begeisterung für den Kegelsport ungebrochen. Am Freitag fand die Auftaktveranstaltung des 54. Winterkegelturniers statt. Den Anfang auf der frisch gewachsten Kegelbahn in der Gaststätte „Alt Gustorf“ machte der Männerkegelclub „Kalleklopper“ aus Frimmersdorf. Die Herren waren in allerbester Stimmung. Weitere sieben Kegelabende werden folgen, bis die Gewinner feststehen.